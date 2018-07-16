Эмре Джан прокомментировал переход Роналду в "Ювентус"

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Эмре Джан прокомментировал переход Роналду в "Ювентус"

Новичок "Ювентуса" Эмре Джан прокомментировал переход в туринский клуб нападающего Криштиану Роналду.

"Мне довелось поиграть со многими чемпионами в прошлом, но играть с Роналду - это нечто особенное. Он уже оставил след в истории футбола. "Ювентус" был силён и без него, но Криштиану способен улучшить игру любой команды. Он особенный, я очень счастлив, что буду играть рядом с ним" - цитирует Джана Football Italia.

Напомним, что 33-летний Роналду перешёл в "Ювентус" за 112 миллионов евро и заключил контракт до 2022 года.

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