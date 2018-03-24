Эмре Джан пропустит матч с Бразилией

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Германии Эмре Джан не сыграет в товарищеском матче против Бразилии, сообщает официальный твиттер "Бундестим".

24-летний футболист испытывает проблемы со спиной, в связи с чем было решено отпустить его из расположения национальной команды.

Напомним, что матч Германия - Бразилия состоится во вторник, 27 марта, в 21:45 по московскому времени.

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