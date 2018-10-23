Эмре Джан пропустит около месяца
Полузащитник туринского "Ювентуса" Эмре Джан пропустит около месяца, сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, немецкому хавбеку всё же понадобится операция на щитовидной железе. Хирургическое вмешательство состоится в ближайшее время.
В этом сезоне 24-летний Джан сыграл за "бьянконери" 10 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.
Не пропустите: Руководство "Ювентуса" определилось с суммой, которая будет выделена на трансфер Погба. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8