Полузащитник туринского "Ювентуса" Эмре Джан пропустит около месяца, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, немецкому хавбеку всё же понадобится операция на щитовидной железе. Хирургическое вмешательство состоится в ближайшее время.

В этом сезоне 24-летний Джан сыграл за "бьянконери" 10 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

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