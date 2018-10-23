Эмре Джан пропустит около месяца

Теги ювентусэмре джан

Эмре Джан пропустит около месяца

Полузащитник туринского "Ювентуса" Эмре Джан пропустит около месяца, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, немецкому хавбеку всё же понадобится операция на щитовидной железе. Хирургическое вмешательство состоится в ближайшее время.

В этом сезоне 24-летний Джан сыграл за "бьянконери" 10 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Руководство "Ювентуса" определилось с суммой, которая будет выделена на трансфер Погба. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Жардим вернулся в "Монако"

Официально: Жардим вернулся в "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 20 56
2 Наполи Наполи 20 47
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Милан Милан 20 34
5 Рома Рома 20 33
6 Лацио Лацио 20 32
7 Аталанта Аталанта 20 31
8 Сампдория Сампдория 20 30
9 Парма Парма 20 28
10 Фиорентина Фиорентина 20 27
11 Торино Торино 20 27
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 20 21
14 Дженоа Дженоа 20 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 20 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 20 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 20 10
20 Кьево Кьево 20 8
Полная таблица

топ-5 тегов