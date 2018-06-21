Эмре Джан прошел медобследование в "Ювентусе"

Экс-хавбек "Ливерпуля" Эмре Джан в шаге от перехода в "Ювентус".

Как сообщает твиттер клуба, футболист успешно прошел медобследование и в ближайшее время подпишет соглашение с туринцами.

Напомним, что Джан переберется в "Ювентус" в качестве свободного агента.

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