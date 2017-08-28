Эмре Джан: "Разгром "Арсенала" - это только начало"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан прокомментировал фееричную игру своей команды во вчерашнем матче Премьер-Лиги против лондонского "Арсенала".

"Это было большое, большое выступление. Я думаю, что мы все сделали отлично, и я думаю, что трудно играть еще лучше. Не забывайте, что мы играли против "Арсенала". Когда в последний раз "Ливерпуль" выиграл у "Арсенала" со счетом 4:0?

Конечно, это дает нам уверенность, и теперь мы отправляемся на международный перерыв счастливыми. Это хорошее начало для нас, но мы должны продолжать работать. Наша работа была хорошей, но нам нужно продолжать работать. Это только начало", - цитирует 23-летнего хавбека "красных" itv.com.

Напомним, "Ливерпуль" готов продать Коутиньо "Барселоне". | soccernews.ru