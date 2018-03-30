Эмре Джан рискует пропустить матч с "Кристал Пэлас"

Участие полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана в матче 32-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" находится под вопросом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 24-летний немец пропустил последнюю тренировку "красных" из-за проблем со спиной.

Напомним, что матч "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" состоится 31 марта в 14:30 по московскому времени.

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