Эмре Джан сделает выбор между "Ювентусом", "Ливерпулем", "Баварией" и "Реалом" в течение десяти дней

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан намерен определиться со своим будущим в течение десяти ближайших дней.

Так, по сведениям The Sun, у 24-летнего хавбека, срок действия контракта которого с "красными" истекает ближайшим летом, есть четыре варианта продолжения карьеры - остаться на "Энфилде" либо же перебраться в туринский "Ювентус", мюнхенскую "Баварию" или мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне Джан забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Джан пропустит остаток сезона. | soccernews.ru