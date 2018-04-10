Эмре Джан сделает выбор между "Ювентусом", "Ливерпулем", "Баварией" и "Реалом" в течение десяти дней

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Эмре Джан сделает выбор между "Ювентусом", "Ливерпулем", "Баварией" и "Реалом" в течение десяти днейПолузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан намерен определиться со своим будущим в течение десяти ближайших дней.

Так, по сведениям The Sun, у 24-летнего хавбека, срок действия контракта которого с "красными" истекает ближайшим летом, есть четыре варианта продолжения карьеры - остаться на "Энфилде" либо же перебраться в туринский "Ювентус", мюнхенскую "Баварию" или мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне Джан забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Джан пропустит остаток сезона. | soccernews.ru

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