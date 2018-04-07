Эмре Джан сделал выбор между "Реалом", "Баварией" и "Ювентусом"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан сделал выбор между мадридским "Реалом", мюнхенской "Баварией" и туринским "Ювентусом", которые проявляют к нему активный интерес.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом, когда у него истечет срок действия контракта с "красными", 24-летний хавбек планирует оформить свое сотрудничество со "старой синьорой", которая была наиболее настойчивой в переговорах с ним.

В нынешнем сезоне Джан забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Джан рискует пропустить Чемпионат Мира в России. | soccernews.ru