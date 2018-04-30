Эмре Джан сделал выбор между "Ювентусом" и ПСЖ

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Эмре Джан сделал выбор между "Ювентусом" и ПСЖПолузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан сделал выбор между туринским "Ювентусом" и ПСЖ, которые заинтересованы в его подписании.

Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, 24-летний хавбек по окончанию текущего сезона решил перебраться в стан "старой синьоры". Выбор немца объясняется тем, что он видит в спортивном проекте чемпионов Италии большую перспективу, нежели у их коллег из Франции.

В нынешнем сезоне Джан забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за "Ливерпуль". Срок действия его контракта с клубом истекает этим летом.

Напомним, "Ювентус" хочет арендовать форварда "Челси". | soccernews.ru

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