Эмре Джан сравнил тренировки туринской команды с тренировками в "Ливерпуле"
Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан рассказал о тренировках в туринской команде и "Ливерпуле". Об этом сообщает Goal.com.
"Я все время говорил Юргену Клоппу о том, что тренировки в "Ливерпуле" для меня сложные. В "Ювентусе" они еще сложнее. Мы должны больше бегать, больше тренироваться. Изначально, это было проблемой и испытанием. Сейчас я привык", - сказал Джан.
Джан перешел в "Ювентус" летом 2018 года из "Ливерпуля".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14