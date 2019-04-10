Эмре Джан сравнил тренировки туринской команды с тренировками в "Ливерпуле"

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Эмре Джан сравнил тренировки туринской команды с тренировками в "Ливерпуле"

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан рассказал о тренировках в туринской команде и "Ливерпуле". Об этом сообщает Goal.com.

"Я все время говорил Юргену Клоппу о том, что тренировки в "Ливерпуле" для меня сложные. В "Ювентусе" они еще сложнее. Мы должны больше бегать, больше тренироваться. Изначально, это было проблемой и испытанием. Сейчас я привык", - сказал Джан.

Джан перешел в "Ювентус" летом 2018 года из "Ливерпуля".

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