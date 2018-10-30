Эмре Джан успешно прооперирован

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Эмре Джан успешно прооперирован

Полузащитник туринского "Ювентуса" Эмре Джан успешно прооперирован, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний футболист в немецком Франкфурте перенёс хирургическое вмешательство на щитовидной железе.

Как и сообщалось ранее, сроки восстановления хавбека составят примерно месяц.

Джан перебрался в "Ювентус" прошлым летом из "Ливерпуля" на правах свободного агента. В его активе 10 матчей и 1 ассист.

Не пропустите: "Ювентус" нацелился на перспективного хавбека "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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