Эмре Джан выбыл из строя

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Эмре Джан выбыл из строя

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан травмировался в матче 31-го тура АПЛ против "Уотфорда".

Как сообщает официальный сайт "красных", у немецкого хавбека выявлено мышечное повреждение спины, которое не носит серьёзного характера.

В этом сезоне 24-летний Джан сыграл за "Ливерпуль" 37 матчей, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. | http://soccernews.ru

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