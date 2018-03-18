Эмре Джан выбыл из строя

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан травмировался в матче 31-го тура АПЛ против "Уотфорда".

Как сообщает официальный сайт "красных", у немецкого хавбека выявлено мышечное повреждение спины, которое не носит серьёзного характера.

В этом сезоне 24-летний Джан сыграл за "Ливерпуль" 37 матчей, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. | http://soccernews.ru