Эмре Джан высказался после поражения в матче с "Баварией"

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Эмре Джан высказался после поражения в матче с "Баварией"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Эмре Джан прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура Бундеслиги с "Баварией" (0:1).

"Нужно быть реалистами. "Бавария" опережает нас на семь баллов.

Нам нужно сфокусироваться на себе и попытаться выиграть оставшиеся матчи. Но если ничего не произойдет - "Бавария" станет чемпионом", - сказал Джан.

"Бавария" занимает 1 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" располагается на 2 позиции, отставая на 7 баллов от мюнхенцев.

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