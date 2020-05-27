Эмре Джан высказался после поражения в матче с "Баварией"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Эмре Джан прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура Бундеслиги с "Баварией" (0:1).

"Нужно быть реалистами. "Бавария" опережает нас на семь баллов.

Нам нужно сфокусироваться на себе и попытаться выиграть оставшиеся матчи. Но если ничего не произойдет - "Бавария" станет чемпионом", - сказал Джан.

"Бавария" занимает 1 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" располагается на 2 позиции, отставая на 7 баллов от мюнхенцев.

А еще: "Бавария" отказала "Реалу" в трансфере самого дорогого игрока в своей истории| http://soccernews.ru