Эмре Джан: "Ювентус" меня обманул"
Хавбек туринского "Ювентуса" Эмре Джан раскритиковал действия своего клуба.
Немецкий полузащитник остался крайне недоволен решением не включать его в заявку "старой синьоры" для участия в групповом этапе Лиги Чемпионов.
"Я шокирован. Мне ничего не объяснили. На прошлой неделе мне обещали, что я буду играть в Лиге Чемпионов. Меня обманули. У меня было предложение от ПСЖ, но я решил остаться в "Ювентусе". Я очень расстроен и зол", - приводит слова Джана Bild.
25-летний футболист присоединился к "бьянконери" летом 2018 года на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан ещё на три сезона.
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