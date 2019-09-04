Эмре Джан: "Ювентус" меня обманул"

Хавбек туринского "Ювентуса" Эмре Джан раскритиковал действия своего клуба.

Немецкий полузащитник остался крайне недоволен решением не включать его в заявку "старой синьоры" для участия в групповом этапе Лиги Чемпионов.

"Я шокирован. Мне ничего не объяснили. На прошлой неделе мне обещали, что я буду играть в Лиге Чемпионов. Меня обманули. У меня было предложение от ПСЖ, но я решил остаться в "Ювентусе". Я очень расстроен и зол", - приводит слова Джана Bild.

25-летний футболист присоединился к "бьянконери" летом 2018 года на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан ещё на три сезона.

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