Эмре Джаном интересуются четыре топ-клуба

Полузащитником английского "Ливерпуля" Эмре Джаном интересуются сразу четыре топ-клуба, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, 23-летний хавбек "красных", который летом следующего года станет свободным агентом, входит в сферу интересов туринского "Ювентуса", "Манчестер Сити", мадридского "Реала" и дортмундской "Боруссии".

Напомним, Коутиньо заявил, что он не собирается уходить из "Ливерпуля". | soccernews.ru