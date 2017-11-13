Эмре Джаном интересуются четыре топ-клуба

Теги эмре джанливерпульреал мадридборуссия дортмундювентусманчестер сити

Эмре Джаном интересуются четыре топ-клубаПолузащитником английского "Ливерпуля" Эмре Джаном интересуются сразу четыре топ-клуба, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, 23-летний хавбек "красных", который летом следующего года станет свободным агентом, входит в сферу интересов туринского "Ювентуса", "Манчестер Сити", мадридского "Реала" и дортмундской "Боруссии".

Напомним, Коутиньо заявил, что он не собирается уходить из "Ливерпуля". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию

Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов