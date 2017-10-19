Эмре Мор может не сыграть с "Атлетико"

Участие полузащитника "Сельты" Эмре Мора в матче девятого тура испанской Примеры против "Атлетико" находится под вопросом, сообщает Estadio Deportivo.

По сведениям издания, 20-летний турок пропустил сегодняшнюю тренировку команды из-за повреждения лодыжки. Вероятнее всего, он не успеет восстановиться к поединку с "матрасниками".

Напомним, что матч "Сельта" - "Атлетико" состоится в воскресенье в 17:15 по московскому времени.

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