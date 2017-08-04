Эмре Мор может перейти в "Интер"

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Эмре Мор может перейти в "Интер"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Эмре Мор близок к переходу в "Интер".

Об этом сегодня заявил один из журналистов Il Tempo, однако о каких то условиях возможной сделки не сообщается.

В прошлом сезоне Мор сыграл за "Боруссию" 19 поединков.

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