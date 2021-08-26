Фото: инстаграм Мора/Автор неизвестен

Турецкий вингер Эмре Мор покинул "Сельту" и перешел в турецкий клуб.

Турка арендовал на один сезон клуб "Фатих Карагюмрюк", об этом сообщает официальный сайт "Сельты".

Турецкий футболист в прошедшем сезоне сыграл за "Сельту" 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Напомним, что Мор перешел в "Сельту" из дортмундской "Боруссии" в 2017 году.

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