Ему выдавали авансы и пророчили звание "нового Пеле": знаменитый бразилец Робиньо собирается на футбольную пенсию

Знаменитый Робиньо вернулся в родной "Сантос", согласившись на смешную зарплату. 36-летний экс-форвард сборной Бразилии так и не добрался до тех вершин, покорение которых ему прогнозировали. В свое время его сравнивали с самим Королем футбола и считали перспективным футболистом Бразилии. Именно при содействии Пеле Робиньо и подписал первый профессиональный контракт с "Сантосом". Все начиналось неплохо, если не отлично, – юный форвард радовал публику голами и роскошным дриблингом, а клуб выиграл ряд трофеев. Но сейчас, оглянувшись на 18 лет назад, можно уверенно утверждать, что Робиньо только на немного реализовал свой невероятный талант и точно не оправдал возложенных на него надежд. На днях 36-летний нападающий четвертый раз стал игроком родного для себя "Сантоса", спровоцировав настоящую полемику в Бразилии.

Возможно, для знаменитого клуба подписания Робиньо и станет хотя бы каким-то усилением, учитывая ситуацию, в которой оказались "рыбы". Сантос столкнулся с серьезными финансовыми трудностями и рискует получить трансферный бан от ФИФА, поэтому приход известного форварда при данных обстоятельствах может хоть на время закрыть дыру в составе. А вот для самого Робиньо, похоже, это последний клуб в карьере – уже в январе бразильцу исполнится 37. В августе 2005-го мадридский "Реал" выложил за звезду "Сантоса" 24 млн евро. Робиньо переезжал в Испанию в статусе чемпиона Бразилии и финалиста Кубка Либертадорес. Как раз в то время "сливочные" переживали длительный период без побед в Лиге Чемпионов, поэтому за 3 года в Мадриде бразилец ограничился двумя чемпионство и одним Суперкубком Испании. Статистика "нового Пеле" в Испании на самом деле довольно приличная – 137 матчей и 35 голов за "Реал". Правда, вспышки в его игре были эпизодическими и кратковременными. Бразилец был хорошим игроком, но явно не уровня "галактикос" и уж точно не "новым Пеле".

От Робинью явно ждали большего, поэтому 1 сентября 2008-го отпустили нападающего в Англию за 43 млн евро. Бразилец был в шаге от перехода в "Челси", но в последний момент "Манчестер Сити", который как раз тогда получил новых владельцев, буквально в последние часы окна переманил "нового Пеле" с помощью нефтедолларов. Тот трансфер стал первым топ-подписанием в новой эре "Манчестер Сити". Как оказалось впоследствии, показатели в "Реале" стали лучшими в карьере Робиньо, который во всех последующих клубах не сумел даже подобраться к той результативности. Робиньо был самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги – больше звездного новичка "горожан" в то время не зарабатывал никто. Впрочем, вряд ли бразилец отбил хотя бы треть затраченной на себя суммы (43 млн евро плюс космическая зарплата) – всего 53 матча и 16 забитых мячей. Уже через два года "Сити" с легкой душой отпустил форварда в "Милан" всего за 21 млн – впечатляющий регресс когда-то главной надежды Бразилии. В футболке "россонери" Робинью сыграл 144 матча (32 гола) и даже стал чемпионом Италии, но неотвратимое падение приближалось – летом 2014 он покинул Европу, вернувшись в ряды "Сантоса" на правах аренды. Чуть ли не главной причиной ухода стал скандал – в 2013-м бразилец получил 9-летний тюремный срок за изнасилование женщины в ночном клубе Милана, совершенное группой лиц. Суд признал его виновным в сексуальном насилии в отношении 22-летней албанки. Спасаясь от наказания, Робиньо подал апелляцию и бежал на родину, ведь бразильские законы запрещают экстрадировать своих граждан в другие страны.

Далее в карьере Робиньо было настоящее трансконтинентальное турне – "Гуанчжоу Эвергранд" (Китай), "Атлетико Минейро" (Бразилия), "Сивасспор" и "Истанбул Башакшехир " (Турция). Именно после ухода с последнего клуба форвард и вернулся домой на правах свободного агента – на данный момент это четвертый период Робиньо в "Сантосе". Сюжет, как в типичных бразильских сериалах. "Я имел варианты в Европе, но решил вернуться домой, к своей семье, поскольку мне уже 36 лет. Сантос дал мне возможность снова почувствовать себя профессиональным футболистом", – сказал Робиньо. К слову, зарплата бразильца составит 270 долларов США в месяц – меньше, чем средняя зарплата в некоторых регионах России! Интересно, что далеко не все поддерживают возвращение блудного сына. В частности, одна из бразильских организаций феминисток полностью раскритиковала "Сантос" за подписание Робиньо. "Каждые 11 минут в Бразилии насилуют женщину. "Сантос" как бы борется за защиту прав женщин (по крайней мере, в официальных заявлениях), но переход насильника свидетельствует о совершенно обратном. Это недопустимо. Возвращение Робиньо – печальный день для всех женщин-болельщиц "Сантоса", – говорится в заявлении организации Bancada das Sereias. Его талант отмечал сам Пеле. "Мы должны быть благодарными Богу за то, что он подарил "Сантосу" такой талант – еще одного Пеле. Робиньо может превзойти меня", – заявлял Король футбола в многочисленных интервью. Что ж, "нового Пеле" с Робиньо явно не получилось, а его звезда погасла, наверное, еще лет 10 назад. Последний раз перспективный форвард забивал гол в ворота соперников еще в мае 2019 года! Робиньо – далеко не единственный бразилец, который не оправдал авансов. Несмотря на заметный след в футболе, форвард и близко не сумел стать тем, каким его видели. Пеле, прогнозируя Робиньо роль своего преемника, снова откровенно ошибся.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников