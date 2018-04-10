Энаке: "Курбан Бердыев - очень важная персона в "Рубине"

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Энаке: "Курбан Бердыев - очень важная персона в "Рубине"Защитник "Рубина"​ Габриэл Энаке лестно отозвался о главном тренере команды Курбане Бердыеве, а также рассказал о жизни в Казани.

"Курбан Бердыев - очень важная персона здесь. Когда я услышал, что он хочет видеть меня в команде, я даже не стал долго думать - сразу согласился. Это отличный тренер, который много времени уделяет тактике. Он очень серьезный человек, который редко смеется, может быть, иногда после игр, а на тренировках никогда.

Казань - хороший, тихий, очень хороший город для семей с детьми. В моем случае это прекрасно. Около моего дома есть парк, пешеходная улица с ресторанами. Однако, когда я первый раз прилетел в Казань, погода была не самой лучшей. На улице было минус 26 градусов. Я вышел из аэропорта, и мой нос сильно замерз, я почти не мог дышать. Через неделю мы тренировались в Сочи на Черном море, где было жарко. Сейчас намного лучше. Наступает весна", - сказал он.

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