Энцо Перес переходит в "Ривер Плейт"

Полузащитник "Валенсии" Энцо Перес продолжит карьеру в "Ривер Плейт".

Как сообщает Transfermarkt, аргентинский клуб заплатит за 31-летнего футболиста пять миллионов евро.

Стоит отметить, что зимой 2015 года "Валенсия" выложила за Переса 25 миллионов евро. За 2,5 сезона хавбек сыграл за "летучих мышей" 74 матча и сделал 2 результативных передачи.

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