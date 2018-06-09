Энцо Перес заменил Лансини в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018

Полузащитник "Ривер Плейт" Энцо Перес получил вызов в сборную Аргентины.

В заявке "альбиселесте" 32-летний хавбек заменил Мануэля Лансини, который травмировал колено на подготовительных сборах.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет с Хорватией, Нигерией и Исландией.

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