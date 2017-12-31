Энцо Зидан покинул "Алавес" и отправился в Швейцарию

"Алавес" на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Энцо Зиданом.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. 22-летний футболист выступал за басков с лета 2017 года, сыграл 4 матча.

Зидан-младший, скорее всего, продолжит карьеру в Швейцарии. Ожидается, что вскоре он станет игроком "Лозанны".

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