Энди Коул не включил Роналду в сборную "Манчестер Юнайтед" всех времен

2 Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Энди Коул не включил Роналду в сборную "Манчестер Юнайтед" всех временИзвестный в прошлом футболист Энди Коул не включил португальского форварда Криштиану Роналду в сборную "Манчестер Юнайтед" всех времен.

Так, бывший игрок в число лучших футболистов "красных дьяволов" включил: Петера ШмейхеляГари Невилла, Япа Стама, Гари Паллистера, Дениса Ирвина, Девида Бекхэма, Пола Скоулза, Роя Кина, Райана Гиггза, Эрика Кантона и Руда ван Нистелроя.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" предложил огромную зарплату Люку Шоу. | soccernews.ru

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Комментарии

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РАМОН

Как бы правильно, в Манчестере он уж точно звёзд с неба не хватал,один сезон на высшем уровне,уж точно не тянет на игрока мю всех времен!!!!

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Генич

Конечно,в МЮ Переса не было

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