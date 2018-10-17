Энди Коул не включил Роналду в сборную "Манчестер Юнайтед" всех времен

Известный в прошлом футболист Энди Коул не включил португальского форварда Криштиану Роналду в сборную "Манчестер Юнайтед" всех времен.

Так, бывший игрок в число лучших футболистов "красных дьяволов" включил: Петера Шмейхеля, Гари Невилла, Япа Стама, Гари Паллистера, Дениса Ирвина, Девида Бекхэма, Пола Скоулза, Роя Кина, Райана Гиггза, Эрика Кантона и Руда ван Нистелроя.