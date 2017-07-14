Эндрю Робертсон близок к переходу в "Ливерпуль"

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Эндрю Робертсон близок к переходу в "Ливерпуль"

Защитник "Халл Сити" Эндрю Робертсон в ближайшее время может перейти в "Ливерпуль", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, в трансфере футболиста лично заинтересован наставник "красных" Юрген Клопп. Ориентировочная стоимость игрока составляет 9 миллионов евро.

В прошлом сезоне Робертсон сыграл 39 поединков, отметился одним голом и тремя ассистами.

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