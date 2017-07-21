Эндрю Робертсон стал игроком "Ливерпуля"

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Эндрю Робертсон стал игроком "Ливерпуля"

Защитник "Халл Сити" Эндрю Робертсон перешел в "Ливерпуль", сообщает официальный сайт клуба.

Шотландский футболист подписал с клубом долгосрочное соглашение. Сумма сделки составила 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне Робертсон сыграл 39 поединков, отметился одним голом и двумя ассистами.

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