"Энергетик-БГУ" и "Витебск" забили шесть голов в матче чемпионата Беларуси

"Энергетик-БГУ" и "Витебск" забили по три гола друг другу в матче 11-го тура чемпионата Беларуси.

Гости ушли от поражения на четвертой добавленной минуте.

"Энергетик-БГУ" - "Витебск" - 3:3 (3:2)

Голы: Кариока, 9 - 0:1, Бакич, 33 - 1:1, Умаров, 40 - 2:1, Николаэску, 42 (с пенальти) - 2:2, Тве, 44 - 3:2, Жулиу Сезар, 90+4 - 3:3.

"Энергетик-БГУ": Лесько, Мирошников, Свирепа, Шкурдюк, Юдчиц, Бакич (Атеменг, 77), Мавату, Гирс, Носко, Тве, Умаров (Мусаханян, 61).

"Витебск": Гущенко, Чалов, Жулиу Сезар, Скитов, Назаренко, Каленчук, Волков (Федосов, 82), Гуренко (Васильев, 74), Николаэску, Кариока (Ксенофонтов, 80), Матвеенко.

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