"Энфилд" в ожидании нового сезона: "Ливерпуль" принимает "Вест Хэм"

"Ливерпуль" – "Вест Хэм"

Стадион: "Энфилд"

Начало матча: 15:30

Арбитр: Энтони Тейлор

"Ливерпуль" стартует в АПЛ матчем с "Вест Хэмом". Команда Юргена Клоппа существенно усилилась в это межсезонье, подписав вратаря на замену Куриусу и Миньоле, которые разочаровали своей игрой. Алиссон некоторое время даже побыл самым дорогим голкипером мира, пока "Челси" не подписал Кепу Аррисабалагу. Также был укреплен центр поля, в клуб пришли Фабиньо из "Монако", Наби Кейта из "Лейпцига" и Джердан Шакири из "Сток Сити". Ко всему прочему "Ливерпуль" еще и не потерял ни одного лидера, поэтому некоторые специалисты уже заявили, что красные должны выигрывать АПЛ.

Действительно, состав у "Ливерпуля" подобрался очень мощный, все еще есть некоторые вопросы к защите, но в целом этой команде по силам бороться за победу в чемпионате, однако на длинной дистанции произойти может все что угодно. К тому же конкуренты также не сидят без дела, "Манчестер Сити" сохранил чемпионский состав и прибавил к нему Рияда Мареза. Усилился "Арсенал", в "Челси" затеяна перестройка, но Сарри постарается повторить успех Конте и сразу выиграть АПЛ.

Не спят и середняки, которые мечтают подобраться к лидерам. "Вест Хэм" – очень амбициозная команда, владельцы не жалеют средств, поэтому "молотобойцы" крайне активны на трансферном рынке. Клуб потратил на усиление состава 103 миллиона евро, хотя не факт, что все купленные игроки сумеют проявить себя в АПЛ. К "Вест Хэму" присоединились: Филипе Андерсон, Исса Диоп, Андрей Ярмоленко, Лукаш Фабиански, Лукас Перес, Карлос Санчес, Джек Уилшир, Фабиан Бальбуэна. Также клуб подписал контракт с именитым тренером Мануэлем Пеллегрини.

В последнее время "молотобойцы" финишировали в нижней части турнирной таблицы, однако в текущем сезоне они вполне могут побороться за Лигу Европы.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 137 матчей: 72 победы "Ливерпуля", 28 – у "Вест Хэма", 37 ничьих.

"Ливерпуль" а прошлом сезоне выиграл у "Вест Хэма" обе игры со счетом 4:1.

Последняя победа "Вест Хэма" на "Энфилде" датирована 29 августа 2015 года.

Ориентировочные составы:

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Кейта, Вейналдум, Хендерсон, Мане, Салах, Фирмино

"Вест Хэм": Фабиански, Сабалета, Диоп, Огбонна, Крессуэл, Обианг, Нобл, Уилшир, Ярмоленко, Андерсон, Арнаутович.

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Вест Хэм":

"Ливерпуль" является фаворитом матча, так как играет на своем поле, команда Клоппа должна уже с первых туром показывать чемпионскую игру, если хочет бороться за победу в АПЛ. "Вест Хэм" вряд ли будет закрываться всей командой на своей половине поля, зная слабые стороны соперника, поэтому есть вероятность, что в матче будет забито более двух или даже трех голов.

Букмекеры предлагают на победу "Ливерпуля" коэффициент 1.25, на ничью – 7.00, на "Вест Хэм" – 12.50.

Вячеслав Горбачев | soccernews.ru

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