English Football Statistician назвал самую ненавистную команду Англии

Теги лидс юнайтедливерпультоттенхэмманчестер сити

English Football Statistician назвал самую ненавистную команду Англии

Портал English Football Statistician составил рейтинг самых ненавистных клубов Англии.

Отмечается, что рейтинг составлялся с учетом количества песен и кричалок болельщиков в адрес других клубов.

Топ-10 самых ненавистных клубов Англии:

1. "Лидс" - 117 кричалок;

2. "Ливерпуль" - 50;

3. "Тоттенхэм" - 42;

4. "Манчестер Сити" - 39;

5. "Сандерленд" - 35;

6. "Манчестер Юнайтед" - 34;

7. "Ньюкасл" - 33;

8. "Челси" - 29;

9. "Бирмингем" - 25;

10. "Арсенал" - 21.

Читайте также: Чемпионства "Рубина" и "Лестера" вошли в рейтинг самых неожиданных в истории по версии Squawka. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Уфа" выступила с заявлением касательно возможных инвестиций от City Football Group и Red Bull

"Уфа" выступила с заявлением касательно возможных инвестиций от City Football Group и Red Bull

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов