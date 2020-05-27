English Football Statistician назвал самую ненавистную команду Англии

Портал English Football Statistician составил рейтинг самых ненавистных клубов Англии.

Отмечается, что рейтинг составлялся с учетом количества песен и кричалок болельщиков в адрес других клубов.

Топ-10 самых ненавистных клубов Англии:

1. "Лидс" - 117 кричалок;

2. "Ливерпуль" - 50;

3. "Тоттенхэм" - 42;

4. "Манчестер Сити" - 39;

5. "Сандерленд" - 35;

6. "Манчестер Юнайтед" - 34;

7. "Ньюкасл" - 33;

8. "Челси" - 29;

9. "Бирмингем" - 25;

10. "Арсенал" - 21.

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