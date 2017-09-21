"Енисей" – "Ахмат" - 3:0 (обзор)

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"Енисей" – "Ахмат" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 1/16 финала Кубка России между "Енисеем" и "Ахматом".

Не пропустите: Ещё один клуб РФПЛ вылетел из Кубка России: "Енисей" не оставил шансов "Ахмату". | http://soccernews.ru

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