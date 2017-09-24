"Енисей" Аленичева минимально обыграл "Крылья Советов" Тихонова

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"Енисей" Аленичева минимально обыграл "Крылья Советов" ТихоноваВ центральном матче 15-го тура ФНЛ красноярский "Енисей" на своем поле минимально обыграл самарские "Крылья Советов". Эта победа позволила подопечным Дмитрия Аленичева выйти в единоличные лидеры первенства, оторвавшись от своего сегодняшнего соперника в лице команды Андрея Тихонова на три очка.

"Енисей" - "Крылья Советов" - 1:0

Гол: Иванов, 38 - 1:0.

Напомним, вчера в матче РФПЛ "Спартак" сыграл вничью с "Анжи". | soccernews.ru

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