"Енисей" - "Анжи" - 3:0 (обзор)

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"Енисей" - "Анжи" - 3:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча плей-офф за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне между красноярским "Енисеем" и махачкалинским "Анжи".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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