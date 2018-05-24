"Енисей" близок к подписанию Канунникова

"Енисей" близок к подписанию атакующего полузащитника Максима Канунникова, сообщают российские СМИ.

Красноярский клуб старается усилить состав после выхода в РФПЛ и 26-летний экс-игрок сборной России является одним из вариантов.

Стоит отметить, что Канунников 30 июня покинет "СКА-Хабаровск" и станет свободным агентом. В минувшем сезоне он также выступал за "Рубин".

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