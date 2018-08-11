"Енисей" – ЦСКА - 1:1 (обзор)

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"Енисей" – ЦСКА - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча третьего тура чемпионата России между "Енисеем" и ЦСКА.

Не пропустите: ЦСКА спас ничью в игре с "Енисеем". | http://soccernews.ru

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5 Рубин 2 4
6 Крылья Советов 3 4
7 Оренбург 2 3
8 Краснодар 2 3
9 Ахмат 2 3
10 Анжи 3 3
11 Динамо Москва 3 3
12 Локомотив Москва 2 2
13 ЦСКА Москва 3 2
14 Арсенал Тула 2 1
15 Урал 3 1
16 Енисей Красноярск 3 1
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