"Енисей" дома обыграл "Анжи" в матче 27-го тура РПЛ

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"Енисей" дома обыграл "Анжи" в матче 27-го тура РПЛ

"Енисей" обыграл "Анжи" в домашнем матче 27-го тура чемпионата России.

Счет был открыт на 35-й минуте игроком гостей Александром Долговым. Во втором тайме дубль оформил нападающий хозяев Александр Соболев, точку в матче поставил полузащитник "Енисея" Фегор Огуде, забив третий гол.

"Енисей" - "Анжи" - 3:1

Голы: Долгов, 35 - 0:1, Соболев, 63 - 1:1, Соболев, 66 - 1:2, Огуде, 82 - 3:1

"Енисей": Нестеренко, Грицаенко, Данченко, Гаджибеков, Сарр, Зотов, Огуде, Торбинский, Комков (Комолов, 67), Костюков (Соболев, 46), Кутьин(Семакин, 78).

"Анжи": Дюпин, Гапон, Удалый, Калошин, Гиголаев, Кулик (Иванченко, 25), Ондуа, Закиров, Долгов (Лескано, 73), Понсе (Эльмурзаев, 62), Ахъядов.

Таким образом, "Анжи" остался на 15 позиции в турнирной таблице, набрав 20 очков, "Енисей" с 19 баллами на последней строчке.

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