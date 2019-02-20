"Енисей" и батумское "Динамо" сыграли вничью в товарищеском матче

Теги енисей красноярскдинамо батуми

"Енисей" и батумское "Динамо" сыграли вничью в товарищеском матче

"Енисей" и батумское "Динамо" не смогли выявить победителя  в товарищеском матче (0:0). 

"Енисей" - "Динамо Бт" - 0:0.

"Енисей": Юрченко, Ятченко, Рожков, Грицаенко, Захаров, Семакин, Зотов, Хубулов, Комков, Кутьин, Соболев.

После 17 туров красноярский клуб занимает последнюю строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 10 баллов.

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