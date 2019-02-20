"Енисей" и батумское "Динамо" сыграли вничью в товарищеском матче
"Енисей" и батумское "Динамо" не смогли выявить победителя в товарищеском матче (0:0).
"Енисей" - "Динамо Бт" - 0:0.
"Енисей": Юрченко, Ятченко, Рожков, Грицаенко, Захаров, Семакин, Зотов, Хубулов, Комков, Кутьин, Соболев.
После 17 туров красноярский клуб занимает последнюю строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 10 баллов.
Не пропустите: Президент "Интера" исключил продажу Икарди в "Ювентус". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" готов продать Бэйла: названа сумма
-
"Краснодар" объявил о подписании контракта со Скопинцевым
-
Саша винит себя за то, что Кирюша сидит: жена Кокорина рассказала о взаимоотношениях мужа с братом
-
"Ювентус" хочет предложить "Реалу" грандиозный обмен
-
"Чертаново" заявило 14-летнего форварда, за котором следит "Манчестер Юнайтед", на сезон
Лента новостей
-
Пресса все переворачивает: Жена Кокорина рассказала свою версию о произошедшем с футболистом
-
"Реал" готов продать Бэйла: названа сумма
-
Экс-игрок "Реала" сравнил себя с Иисусом
-
Появилась новая информация о травме Дзагоева
-
"Краснодар" объявил о подписании контракта со Скопинцевым
-
"Барселона" может отказаться от лидера бомбардиров Бундеслиги
-
"Енисей" и батумское "Динамо" сыграли вничью в товарищеском матче
-
"Тоттенхэм" проявляет интерес к двум футболистам из чемпионата Италии
-
Эммануэль Боатенг продолжит карьеру в китайском клубе
-
Сигурдссон рассказал о состоянии команды перед возобновлением сезона
-
"Спартак" прекратил сотрудничество с центральным защитником
-
Саша винит себя за то, что Кирюша сидит: жена Кокорина рассказала о взаимоотношениях мужа с братом
-
"Ювентус" хочет предложить "Реалу" грандиозный обмен
-
"Чертаново" заявило 14-летнего форварда, за котором следит "Манчестер Юнайтед", на сезон
-
Семак рассказал, как чувствуют себя травмированные игроки
-
Сарри прокомментировал информацию о его возможном уходе из "Челси"
-
Лидер ЦСКА отправился на обследование в Европу
-
Владимир Путин провел встречу с президентом ФИФА
-
Стали известны результаты медосмотра Икарди в "Интере"
-
Сарри после матча 1/8 финала Кубка Англии еще не общался с руководством "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10