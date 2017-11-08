"Енисей" и "Крылья Советов" терпят поражения, победы "Оренбурга" и "Тамбова". ФНЛ, 22-й тур

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"Енисей" и "Крылья Советов" терпят поражения, победы "Оренбурга" и "Тамбова". ФНЛ, 22-й тур

Завершились матчи 22-го тура чемпионата России в первом дивизионе (ФНЛ). Лидер турнира "Енисей" и его главный преследователь "Крылья Советов" уступили, соответственно, "Оренбургу" и "Томи". Кроме того, поражения потерпели "Спартак-2" и "Зенит-2".

"Луч-Энергия" – "Волгарь" - 0:0

"Тамбов" – "Балтика" - 2:1 (0:0)
Голы: Чуперка, 51 - 0:1, Часовских, 66 - 1:1, Трусевич, 90 - 2:1

"Ротор" – "Динамо" СПб - 0:0

"Шинник" – "Кубань" - 0:0

"Спартак-2" – "Авангард" - 0:1 (0:0)
Гол: Аппаев, 76 - 0:1

"Томь" – "Крылья Советов" - 1:0 (1:0)
Гол: Соболев, 21 - 1:0

"Сибирь" – "Зенит-2" - 3:1 (1:0)
Голы: Галыш, 43 - 1:0, Беляев, 49 - 2:0, Панюков, 63 - 2:1, Магаль, 90 - 3:1

"Оренбург" – "Енисей" - 1:0 (0:0)
Гол: Бегич, 69 - 1:0

"Тюмень" – "Факел" - 0:0

Положение команд: Енисей - 49, Оренбург - 45, Крылья Советов - 44, Тамбов - 39, Динамо СПб - 35, Шинник - 34... | http://soccernews.ru

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