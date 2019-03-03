"Енисей" и "Ростов" закончили результативной ничьей
"Енисей" и "Ростов" закончили результативной ничьей в матче 18-го тура чемпионата России.
В составе хозяев отличился Бабакар Сарр, у гостей - Бьорн Сигурдарсон.
"Енисей" - "Ростов" - 1:1 (0:0)
Голы: Сигурдарсон, 68 - 0:1, Сарр, 83 - 1:1.
"Енисей": Юрченко, Ятченко (Соболев, 73), Кичин, Гаджибеков, Занев, Данченко, Огуде, Сарр, Торбинский (Хубулов, 64), Савичев, Саркисов.
"Ростов": Песьяков, Логашов, Хаджикадунич, Новосельцев, Мевля (Паршивлюк, 74), Чернов, Норманн, Еременко, Попов, Шомуродов (Сигурдарсон, 59), Глебов (Зайнутдинов, 81).
"Ростов" с 25 баллами располагается на 7 строчке турнирной таблицы РПЛ. "Енисей" с 11 баллами занимает последнюю строчку.
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