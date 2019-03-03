"Енисей" и "Ростов" закончили результативной ничьей

Теги енисей красноярскростов

"Енисей" и "Ростов" закончили результативной ничьей

"Енисей" и "Ростов" закончили результативной ничьей в матче 18-го тура чемпионата России.

В составе хозяев отличился Бабакар Сарр, у гостей - Бьорн Сигурдарсон

"Енисей" - "Ростов" - 1:1 (0:0)

Голы: Сигурдарсон, 68 - 0:1, Сарр, 83 - 1:1.

"Енисей": Юрченко, Ятченко (Соболев, 73), Кичин, Гаджибеков, Занев, Данченко, Огуде, Сарр, Торбинский (Хубулов, 64), Савичев, Саркисов.

"Ростов": Песьяков, Логашов, Хаджикадунич, Новосельцев, Мевля (Паршивлюк, 74), Чернов, Норманн, Еременко, Попов, Шомуродов (Сигурдарсон, 59), Глебов (Зайнутдинов, 81).

"Ростов" с 25 баллами располагается на 7 строчке турнирной таблицы РПЛ. "Енисей" с 11 баллами занимает последнюю строчку.

Не пропустите: Газизов мощно высказался о проигрыше "Уфы" в матче с "Динамо"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вскрылась интересная деталь о пилоте самолета, на котором летел погибший Сала

Вскрылась интересная деталь о пилоте самолета, на котором летел погибший Сала

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 37
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 18 30
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 29
5 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
6 Рубин Рубин 18 28
7 Ростов Ростов 18 25
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 23
9 Ахмат Ахмат 18 23
10 Динамо Москва Динамо Москва 18 23
11 Урал Урал 18 22
12 Оренбург Оренбург 17 22
13 Крылья Советов Крылья Советов 17 18
14 Анжи Анжи 18 18
15 Уфа Уфа 18 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов