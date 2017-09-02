"Енисей" и "Шинник" побеждают, "Крылья Советов" терпят поражение. ФНЛ, 11-й тур
Завершились матчи 11-го тура чемпионата России в первом дивизионе (ФНЛ). Лидер турнира "Крылья Советов" потерпели поражение и на первое место вышел "Енисей". Также стоит отметить победы "Шинника" и "Тамбова".
"Енисей" - "Ротор" - 1:0 (0:0)
Гол: Козлов, 76 - 1:0
"Динамо" СПб – "Волгарь" - 2:2 (1:1)
Голы: Климов, 10 - 0:1, Цвейба, 12 - 1:1, Бабаев, 49 - 1:2, Власов, 75 - 2:2
"Сибирь" – "Томь" - 1:0 (1:0)
Гол: Дегтярев, 34 - 1:0
"Тюмень" – "Химки" - 2:2 (1:1)
Голы: Дворников, 2 - 0:1, Ставпец, 27 - 1:1, Богатырев, 71 - 2:1, Тюнин, 88 - 2:2
"Шинник" – "Авангард" - 1:0 (0:0)
Гол: Земсков, 90 - 1:0
"Тамбов" – "Олимпиец" - 2:1 (0:1)
Голы: Хрипков, 10 - 0:1, Скворцов, 76 - 1:1, Поярков, 89 - 2:1
"Оренбург" – "Крылья Советов" - 3:2 (1:1)
Голы: Мияйлович, 4 - 0:1, Кулик, 40 (с пенальти) - 1:1, Малых, 48 - 2:1, Корниленко, 58 - 2:2, Парняков, 85 - 3:2
"Спартак-2" – "Луч-Энергия" - 1:3 (0:0)
Голы: Гелоян, 48 - 0:1, Больевич, 60 - 0:2, Пантелеев, 71 - 1:2, Мязин, 90 - 1:3
"Балтика" – "Кубань" - 5:1 (3:0)
Голы: Джалилов, 21 - 1:0, Себаи, 38 - 2:0, Себаи, 40 - 3:0, Шешуков, 60 - 4:0, Скопинцев, 64 - 5:0, Гапон, 68 - 5:1
"Зенит-2" – "Факел" - 4:1 (1:1)
Голы: Осипенко, 20 (с пенальти) - 0:1, Панюков, 23 - 1:1, Панюков, 63 - 3:1, Еловских, 77 - 3:1, Панюков, 81 (с пенальти) - 4:1
Положение лидеров: Енисей - 27, Крылья Советов - 25, Шинник, Динамо СПб - 23, Тамбов - 22...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|Ростов
|8
|15
|4
|Краснодар
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
|13
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|Анжи
|8
|6
|15
|СКА Хабаровск
|8
|6
|16
|Амкар
|8
|5