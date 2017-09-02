"Енисей" и "Шинник" побеждают, "Крылья Советов" терпят поражение. ФНЛ, 11-й тур

Завершились матчи 11-го тура чемпионата России в первом дивизионе (ФНЛ). Лидер турнира "Крылья Советов" потерпели поражение и на первое место вышел "Енисей". Также стоит отметить победы "Шинника" и "Тамбова".

"Енисей" - "Ротор" - 1:0 (0:0)

Гол: Козлов, 76 - 1:0

"Динамо" СПб – "Волгарь" - 2:2 (1:1)

Голы: Климов, 10 - 0:1, Цвейба, 12 - 1:1, Бабаев, 49 - 1:2, Власов, 75 - 2:2

"Сибирь" – "Томь" - 1:0 (1:0)

Гол: Дегтярев, 34 - 1:0

"Тюмень" – "Химки" - 2:2 (1:1)

Голы: Дворников, 2 - 0:1, Ставпец, 27 - 1:1, Богатырев, 71 - 2:1, Тюнин, 88 - 2:2

"Шинник" – "Авангард" - 1:0 (0:0)

Гол: Земсков, 90 - 1:0

"Тамбов" – "Олимпиец" - 2:1 (0:1)

Голы: Хрипков, 10 - 0:1, Скворцов, 76 - 1:1, Поярков, 89 - 2:1

"Оренбург" – "Крылья Советов" - 3:2 (1:1)

Голы: Мияйлович, 4 - 0:1, Кулик, 40 (с пенальти) - 1:1, Малых, 48 - 2:1, Корниленко, 58 - 2:2, Парняков, 85 - 3:2

"Спартак-2" – "Луч-Энергия" - 1:3 (0:0)

Голы: Гелоян, 48 - 0:1, Больевич, 60 - 0:2, Пантелеев, 71 - 1:2, Мязин, 90 - 1:3

"Балтика" – "Кубань" - 5:1 (3:0)

Голы: Джалилов, 21 - 1:0, Себаи, 38 - 2:0, Себаи, 40 - 3:0, Шешуков, 60 - 4:0, Скопинцев, 64 - 5:0, Гапон, 68 - 5:1

"Зенит-2" – "Факел" - 4:1 (1:1)

Голы: Осипенко, 20 (с пенальти) - 0:1, Панюков, 23 - 1:1, Панюков, 63 - 3:1, Еловских, 77 - 3:1, Панюков, 81 (с пенальти) - 4:1

Положение лидеров: Енисей - 27, Крылья Советов - 25, Шинник, Динамо СПб - 23, Тамбов - 22...