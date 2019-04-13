"Енисей" и "Уфа" расписали нулевую ничью в матче 23-го тура РПЛ

В рамках 23-го тура чемпионата России "Енисей" принимал "Уфу". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

"Енисей" – "Уфа" - 0:0

"Енисей": Нестеренко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Ятченко, Семакин, Сарр, Огуде, Зотов (Комков, 56), Соболев, Кутьин (Саркисов, 55).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Круговой, Аликин, Карп, Бизяк (Безденежных, 84), Тилль, Неделчару, Ванек (Пауревич, 53), Никитин, Вомбергар (Сысуев, 62).

"Енисей" и "Уфа" не изменили своё положение в турнирной таблице РПЛ. Красноярцы занимают 16-е место, а башкирцы располагаются на 14-й строчке.

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