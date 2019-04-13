"Енисей" и "Уфа" расписали нулевую ничью в матче 23-го тура РПЛ
В рамках 23-го тура чемпионата России "Енисей" принимал "Уфу". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.
"Енисей" – "Уфа" - 0:0
"Енисей": Нестеренко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Ятченко, Семакин, Сарр, Огуде, Зотов (Комков, 56), Соболев, Кутьин (Саркисов, 55).
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Круговой, Аликин, Карп, Бизяк (Безденежных, 84), Тилль, Неделчару, Ванек (Пауревич, 53), Никитин, Вомбергар (Сысуев, 62).
"Енисей" и "Уфа" не изменили своё положение в турнирной таблице РПЛ. Красноярцы занимают 16-е место, а башкирцы располагаются на 14-й строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Рубин
|23
|30
|9
|Ахмат
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|22
|26
|13
|Динамо Москва
|22
|24
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13