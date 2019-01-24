"Енисей" интересно представил нового игрока

Теги енисей красноярсканжиконстантин савичев

"Енисей" интересно представил нового игрока

"Енисей" в твиттере объявил о подписании полузащитника Константина Савичева.

До этого игрок выступал за "Анжи".

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 14 матчах, однако результативными действиями не отметился. 

Савичев также играл за "Спартак" и "Спартак-2", а также "СКА-Хабаровск". "Енисей" после 17 туров занимает в турнирной таблице РПЛ последнее место.

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов