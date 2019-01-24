"Енисей" интересно представил нового игрока

"Енисей" в твиттере объявил о подписании полузащитника Константина Савичева.

До этого игрок выступал за "Анжи".

24-летний полузащитник Константин Савичев подписал контракт с "Енисеем".



Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/YH8PhwWQBz — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 24 января 2019 г.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 14 матчах, однако результативными действиями не отметился.



Савичев также играл за "Спартак" и "Спартак-2", а также "СКА-Хабаровск". "Енисей" после 17 туров занимает в турнирной таблице РПЛ последнее место.