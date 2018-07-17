"Енисей" креативно представил новичка: опубликовано видео

Теги енисей красноярскдмитрий ятченко

"Енисей" креативно представил новичка: опубликовано видео

Защитник Дмитрий Ятченко перешел в "Енисей", сообщает официальный твиттер клуба. 

Красноярцы представили футболиста с помощью видео из Fortnite.

31-летний Ятченко за свою карьеру выступал за "Спартак-Нальчик", "Терек" и "Крылья Советов". Сыграл 9 матчей за молодежную сборную России.

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