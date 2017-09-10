"Енисей", "Крылья Советов" и "Тамбов" побеждают в 13-м туре ФНЛ

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"Енисей", "Крылья Советов" и "Тамбов" побеждают в 13-м туре ФНЛ

Завершились матчи 13-го тура чемпионата России в ФНЛ. Лидер турнира "Енисей" и его главный преследователь "Крылья Советов" одержали победы. Также стоит отметить победы "Тамбова" и "Оренбурга".

"Зенит-2" - "Кубань" - 3:3 (2:1)
Голы: Еловских, 5 - 1:0, Гай, 7 - 1:1, Панюков, 28 - 2:1, Марков, 70 - 2:2, Плетнев, 72 - 3:2, Гогниев, 90 - 3:3 

"Енисей" – "Луч-Энергия" - 4:0 (3:0)
Голы: Козлов, 7 - 1:0, Гарбуз, 43 - 2:0, Саркисов, 45 - 3:0, Комков, 80 (с пенальти) - 4:0

"Сибирь" – "Волгарь" - 1:1 (1:1)
Голы: Болонин, 19 - 0:1, Андреев, 36 - 1:1

"Тюмень" - "Шинник" - 2:0 (1:0)
Голы: Юсупов, 15 - 1:0, Лешонок, 85 - 2:0

"Тамбов" – "Томь" - 3:1 (2:1)
Голы: Скворцов, 4 - 1:0, Померко, 27 - 1:1, Шевчук, 39 (с пенальти) - 2:1, Пульич, 80 (автогол) - 3:1

"Оренбург" - "Химки" - 5:2 (4:1)
Голы: Чиркин, 13 - 1:0, Делькин, 26 - 2:0, Андреев, 32 - 3:0, Дворников, 37 (с пенальти) - 3:1, Андреев, 43 - 4:1, Кузьмичев, 69 - 4:2, Делькин, 88 - 5:2

"Факел" – "Ротор" - 2:0 (1:0)
Голы: Осипенко, 38 - 1:0, Мичуренков, 74 - 2:0

"Балтика" – "Олимпиец" - 0:0

"Динамо" СПб – "Авангард" - 1:2 (0:2)
Голы: Гурфов, 7 - 0:1, Коробов, 29 - 0:2, Киреенко, 84 - 1:2

Положение лидеров: Енисей - 31, Крылья Советов - 28 (12), Динамо СПб - 26, Тамбов - 25, Балтика - 24...

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9 Уфа 9 10
10 Динамо Москва 9 9
11 Урал 8 9
12 Тосно 9 8
13 Арсенал Тула 9 8
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