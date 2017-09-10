"Енисей", "Крылья Советов" и "Тамбов" побеждают в 13-м туре ФНЛ
Завершились матчи 13-го тура чемпионата России в ФНЛ. Лидер турнира "Енисей" и его главный преследователь "Крылья Советов" одержали победы. Также стоит отметить победы "Тамбова" и "Оренбурга".
"Зенит-2" - "Кубань" - 3:3 (2:1)
Голы: Еловских, 5 - 1:0, Гай, 7 - 1:1, Панюков, 28 - 2:1, Марков, 70 - 2:2, Плетнев, 72 - 3:2, Гогниев, 90 - 3:3
"Енисей" – "Луч-Энергия" - 4:0 (3:0)
Голы: Козлов, 7 - 1:0, Гарбуз, 43 - 2:0, Саркисов, 45 - 3:0, Комков, 80 (с пенальти) - 4:0
"Сибирь" – "Волгарь" - 1:1 (1:1)
Голы: Болонин, 19 - 0:1, Андреев, 36 - 1:1
"Тюмень" - "Шинник" - 2:0 (1:0)
Голы: Юсупов, 15 - 1:0, Лешонок, 85 - 2:0
"Тамбов" – "Томь" - 3:1 (2:1)
Голы: Скворцов, 4 - 1:0, Померко, 27 - 1:1, Шевчук, 39 (с пенальти) - 2:1, Пульич, 80 (автогол) - 3:1
"Оренбург" - "Химки" - 5:2 (4:1)
Голы: Чиркин, 13 - 1:0, Делькин, 26 - 2:0, Андреев, 32 - 3:0, Дворников, 37 (с пенальти) - 3:1, Андреев, 43 - 4:1, Кузьмичев, 69 - 4:2, Делькин, 88 - 5:2
"Факел" – "Ротор" - 2:0 (1:0)
Голы: Осипенко, 38 - 1:0, Мичуренков, 74 - 2:0
"Балтика" – "Олимпиец" - 0:0
"Динамо" СПб – "Авангард" - 1:2 (0:2)
Голы: Гурфов, 7 - 0:1, Коробов, 29 - 0:2, Киреенко, 84 - 1:2
Положение лидеров: Енисей - 31, Крылья Советов - 28 (12), Динамо СПб - 26, Тамбов - 25, Балтика - 24...
опрос
главное
-
Ничья в пользу "Зенита": "Ахмат" не пустил "Локомотив" на первое место
-
Хет-трик Иммобиле и ошибки Бонуччи: "Милан" разгромлен в Риме
-
"Динамо" и "Зенит" завершили матч без голов
-
Месси оформляет хет-трик: "Барселона" разбивает "Эспаньол" в дерби Каталонии
-
"Сток Сити" остановил победное шествие "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Азар: "Челси" пора выиграть и Лигу чемпионов"
-
Диаби собирался завершить карьеру
-
"Реал" может купить Де Хеа следующим летом
-
Слуцкий: "Халл" был близок к трансферу Мусы, но он решил остаться в "Лестере"
-
Хоакин отдал 80 голевой пас и стал третьим в списке лучших действующих ассистентов в Примере, больше только у Месси и Роналду
-
"Марсель" – "Ренн" - 1:3 (обзор)
-
"Марсель" уступил "Ренну"
-
"Болонья" – "Наполи" - 0:3 (видео)
-
"Наполи" разгромил "Болонью" в гостях
-
"Вильярреал" – "Бетис" - 3:1 (обзор)
-
"Вильярреал" одержал волевую победу над "Бетисом"
-
Иммобиле: "Не каждая команда может забить "Милану" четыре гола"
-
"Спартак" готов продлить Глушакова до лета 2021 года
-
ЦСКА отпраздновал годовщину открытия клубного стадиона
-
Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы
-
Спортдир "Барселоны" Фернандес: "Месси и Иньеста продлят контракты с клубом"
-
Роналду недоволен результатами "Реала"
-
Мальдини: "Никто в "Милане" не ожидал, что Обамеянг сумеет выйти на такой уровень"
-
Промес: "Перед Лигой чемпионов нужно сохранять концентрацию"
-
Дортмундская "Боруссия" теряет Шмельцера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|9
|21
|2
|Локомотив Москва
|9
|20
|3
|Краснодар
|9
|18
|4
|ЦСКА Москва
|9
|16
|5
|Ростов
|9
|16
|6
|Рубин
|9
|14
|7
|Ахмат
|9
|13
|8
|Спартак Москва
|9
|12
|9
|Уфа
|9
|10
|10
|Динамо Москва
|9
|9
|11
|Урал
|8
|9
|12
|Тосно
|9
|8
|13
|Арсенал Тула
|9
|8
|14
|Анжи
|9
|7
|15
|СКА Хабаровск
|8
|6
|16
|Амкар
|9
|5