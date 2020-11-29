"Енисей" минимально обыграл "Текстильщик" в 25-м туре ФНЛ

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"Енисей" минимально обыграл "Текстильщик" в 25-м туре ФНЛ

"Енисей" в домашнем матче минимально обыграл "Текстильщик" в 25-м туре ФНЛ.

"Енисей" - "Текстильщик" - 1:0 (1:0)

Гол: Иванов, 38.

"Енисей": Опарин, Абрамов, Цховребов, Сухомлинов, Кичин, Глушков (Комков, 62), Иванов (Ломакин, 71), Зотов (Сахаров, 80), Ланин, Песиков (Раздорских, 64), Саная (Лескано, 84).

"Текстильщик": Смирнов, Фомин, Губочкин, Макушкин, Обивалин, Агеев (Мосейчук, 58), Сидоров (Батов, 64. Романенко, 78), Сысуев (Маричев, 63), Горюшкин, Бачинский, Аппаев (Альшанский, 58).

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