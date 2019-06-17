"Енисей" назвал имя нового главного тренера

Красноярский "Енисей" на своём официальном сайте объявил о назначении Александра Алексеева на пост главного тренера команды.

До сегодняшнего дня 54-летний специалист возглавлял молодёжку "львов". Детали его контракта с клубом не разглашаются.

Алексеев стал преемником Дмитрия Аленичева, контракт которого с "Енисеем" истёк.

Напомним, что команда вылетела в ФНЛ по итогам минувшего сезона.

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