"Енисей" не собирается увольнять Аленичева
Наставник "Енисея" Дмитрий Аленичев не будет уволен до окончания сезона.
Сообщается, что руководство клуба решило дать тренеру доработать до окончания его соглашения, которое рассчитано до июня этого года.
Напомним, что ранее увольнения Аленичева требовали фанаты клуба.
После 20 туров "Енисей" замыкает турнирную таблицу РПЛ, отставая от 14-го места на 7 очков.
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