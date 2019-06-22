Енисей - о матче "Сочи" - "Спартак": "Лучше один раз семь, чем семь раз по 1-0!"

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Енисей - о матче "Сочи" - "Спартак": "Лучше один раз семь, чем семь раз по 1-0!"

Сегодня, 22 июня, "Спартак" разгромил "Сочи" (7:1) в контрольном матче. В связи с этим "Енисей" в твиттере выразил поддержку новичку РПЛ.

"Лучше один раз семь, чем семь раз по 1-0!" - написали красноярцы.

Ранее гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил, что не стоит обращать внимание на крупное поражение команды, так как важные встречи будут впереди.

Отметим, что "Енисей" по итогам минувшего сезона вылетел из РПЛ.

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