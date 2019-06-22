Енисей - о матче "Сочи" - "Спартак": "Лучше один раз семь, чем семь раз по 1-0!"
Сегодня, 22 июня, "Спартак" разгромил "Сочи" (7:1) в контрольном матче. В связи с этим "Енисей" в твиттере выразил поддержку новичку РПЛ.
"Лучше один раз семь, чем семь раз по 1-0!" - написали красноярцы.
Ранее гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил, что не стоит обращать внимание на крупное поражение команды, так как важные встречи будут впереди.
Отметим, что "Енисей" по итогам минувшего сезона вылетел из РПЛ.
Не пропустите: Новичок "Спартака" Понсе выбрал 19 игровой номер| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ювентус" объявил о продлении контракта с Бентанкуром
-
Дзагоев рассказал об интересе со стороны других клубов
-
Райола озвучил "Ювентусу" требования де Лигта по зарплате
-
Хуммельс перед возвращением в "Боруссию" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед"
-
Енисей - о матче "Сочи" - "Спартак": "Лучше один раз семь, чем семь раз по 1-0!"
-
1
Дзагоев рассказал, когда приступит к тренировкам с ЦСКА
-
Официально: Ди Франческо возглавил "Сампдорию"
-
1
Агент Хамшика опроверг информацию о том, что Марек перейдет в "Рому"
-
1
"Реал" планирует создать женскую команду
-
Фелиш близок к переходу в "Атлетико"
-
2
Сарри встретился с Роналду, чтобы обсудить планы на сезон-2019/20
-
Новичок "Спартака" Понсе выбрал 19 игровой номер
-
Главный тренер "Енисея" Алексеев подвел итоги первого матча в межсезонье с "Томью"
-
Медведев рассказал, когда решится будущее Кокорина в "Зените"
-
"Локомотив" готов купить игрока "Галатасарая" Линнеса за 6 миллионов евро
-
Манчини верит, что сборная Италии сможет выиграть чемпионат мира и Европы
-
Президент "Урала" опроверг интерес "Спартака" к Меркулову
-
10
Президент "Наполи": "Желаю Сарри ничего не выиграть с "Ювентусом"
-
"Рома" хочет вернуть Хамшика в Серию А
-
1
"Реал Сосьедад" готов побороться с "Байером" за игрока "Реала" Эдегора
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20