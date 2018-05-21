"Енисей" обратился к Абрамовичу по случаю выхода в РФПЛ

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"Енисей" обратился к Абрамовичу по случаю выхода в РФПЛОфициальный Twitter "Енисея" обратился к владельцу "Челси" Роману Абрамовичу по случаю выхода команды в РФПЛ.

Напомним, что недавно Абрамовичу не продлили британскую визу.

"Роман Аркадьевич, только что один перспективный сибирский клуб вышел в РФПЛ! Ни на что не намекаем!" - говорится в сообщении "Енисея".  | http://soccernews.ru

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