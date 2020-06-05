"Енисей" объявил имя нового главного тренера

Александр Тарханов официально назначен на пост главного тренера "Енисея".

Условия контракта между 65-летним специалистом и красноярским клубом пока неизвестны. Более того, соглашение ещё не подписано, поскольку наставник находится в другом городе.

Стоит отметить, что Тарханов сменил у руля "Енисея" Юрия Газзаева.

Команда финишировала на 14-м месте в ФНЛ по итогам досрочно завершённого сезона.

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