"Енисей" объявил имя нового главного тренера

Теги енисей красноярскалександр тарханов

"Енисей" объявил имя нового главного тренера

Александр Тарханов официально назначен на пост главного тренера "Енисея".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Енисей» ждёт Александра Тарханова в качестве главного тренера. Контракт со специалистом руководство клуба планирует подписать по прибытии Тарханова в Красноярск в ближайшее время. Красноярец, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, титулованный отечественный наставник планирует вернуться в красноярский клуб. Александр Федорович много раз показывал блестящий результат на уровне Российской Премьер-Лиги и сборной страны. Кроме того, имеет богатый опыт работы с молодежью: именно он раскрыл таких талантливых футболистов, как Сергей Семак, Владислав Радимов, Дмитрий Хохлов, Александр Ерохин, Федор Смолов. Не сомневаемся, опыт Александра Тарханова будет полезен красноярскому клубу: не только даст возможность опытным игрокам иначе реализовать сильные стороны, но и поможет талантливым молодым футболистам, на которых клуб делает ставку. Не секрет, что команды под его руководством всегда играют в яркий, комбинационный и зрелищный футбол, верим, что наш клуб покажет такую игру. Одним словом, максимальные задачи Александра Тарханова полностью совпадают с максимальными задачами ФК «Енисей» в ближайшем сезоне, как и желания наших болельщиков. Добро пожаловать домой, Александр Федорович! Мы Вам рады! #ФКЕнисей

Публикация от FC ENISEY KRASNOYARSK (@fcenisey)

Условия контракта между 65-летним специалистом и красноярским клубом пока неизвестны. Более того, соглашение ещё не подписано, поскольку наставник находится в другом городе.

Стоит отметить, что Тарханов сменил у руля "Енисея" Юрия Газзаева.

Команда финишировала на 14-м месте в ФНЛ по итогам досрочно завершённого сезона.

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