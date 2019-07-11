"Енисей" объявил о подписании контракта с воспитанником "Спартака"
Полузащитник Александр Зотов подписал контракт с "Енисеем", сообщает официальный сайт клуба.
Контракт между футболистом и красноярским клубом будет действовать до лета 2021 года. Хавбек присоединился к "Енисею" в статусе свободного агента.
В минувшем сезоне Зотов выступал за "Енисей" на правах аренды, провел за клуб 25 матчей и забил один гол.
28-летний Зотов является воспитанником "Спартака". Ранее он играл за "Жемчужину-Сочи", "Томь", "Шинник" и тульский "Арсенал". Сыграл восемь матчей за молодежную сборную России.
Не пропустите: Ещё один игрок "Зенита" может перейти в "Сочи". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Енисей" объявил о подписании контракта с воспитанником "Спартака"
-
Президент "Наполи" назвал проблемы с трансфером Хамеса
-
3
"Реал" сделал окончательный выбор между Мбаппе и Неймаром
-
"Ньюкасл" определился с новым главным тренером
-
На форме "Спартака" появится знак о трагедии 1982 года, которая произошла в "Лужниках"
-
Косиельни отказался отправиться с "Арсеналом" на предсезонный сбор
-
Стали известны требования Тарасова о "Локомотива" по не подписанному контракту
-
"Рома" и "Тоттенхэм" могут обменяться футболистами
-
"Фенербахче" ведёт переговоры о переходе полузащитника "Ювентуса"
-
ЦСКА отказался от подписания Джанаева
-
"Милан" может усилиться хавбеком ПСВ
-
Мусаев раскритиковал новый лимит на легионеров в РПЛ
-
Комбаров: "Каррера отправил Глушакова и Ещенко в дубль абсолютно не за лайк"
-
Лукаку озвучил руководству "Манчестер Юнайтед" решение о своём будущем
-
"Ювентус" увеличил предложение по де Лигту
-
3
"Манчестер Сити" интересуется лучшим игроком Кубка Америки-2019
-
Ещё один игрок "Зенита" может перейти в "Сочи"
-
Неймар не планирует делать официальных заявлений об уходе из ПСЖ
-
Комбаров: "Каррера первые полгода был вообще идеален, а потом ситуация поменялась"
-
"Наполи" и "Валенсия" могут совершить обмен нападающими
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20