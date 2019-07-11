"Енисей" объявил о подписании контракта с воспитанником "Спартака"

Полузащитник Александр Зотов подписал контракт с "Енисеем", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт между футболистом и красноярским клубом будет действовать до лета 2021 года. Хавбек присоединился к "Енисею" в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Зотов выступал за "Енисей" на правах аренды, провел за клуб 25 матчей и забил один гол.

28-летний Зотов является воспитанником "Спартака". Ранее он играл за "Жемчужину-Сочи", "Томь", "Шинник" и тульский "Арсенал". Сыграл восемь матчей за молодежную сборную России.

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